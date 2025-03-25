Оформлять перепланировку квартир предлагают через портал госуслуг

Межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается усовершенствовать процесс перевода помещения из жилого в нежилое и обратно, а также переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме.
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