Motorola представила смартфон Edge 70 Max с акцентом на автономность и игровую производительность

Компания Motorola анонсировала новый смартфон Edge 70 Max, который оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и ставит своей главной задачей обеспечение высокой автономности и комфортной игровой производительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии