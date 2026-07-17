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Регионы России

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Motorola представила смартфон Edge 70 Max с акцентом на автономность и игровую производительность

Motorola представила смартфон Edge 70 Max с акцентом на автономность и игровую производительность

Компания Motorola анонсировала новый смартфон Edge 70 Max, который оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и ставит своей главной задачей обеспечение высокой автономности и комфортной игровой производительности.

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