Шкурлатов: дроны летели на Москву не с территории Украины, а из Курской области

Киев, после продолжительной паузы, решил возобновить нападения на Москву и Подмосковье. В минувшей ночью бандеровские БПЛА попытались вновь атаковать не только нашу столицу, но и несколько прилегающих к Москве и области регионов России.
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