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Сенатор Карасин: условия РФ по миру на Украине чётко сформулированы

Сенатор Карасин: условия РФ по миру на Украине чётко сформулированы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин дал комментарий на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о окончании военного конфликта на Украине, его слова передаёт издание «Лента».

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