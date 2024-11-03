Сенатор Карасин: условия РФ по миру на Украине чётко сформулированы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин дал комментарий на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о окончании военного конфликта на Украине, его слова передаёт издание «Лента».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии