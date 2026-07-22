Постыдный шаг: раскрыта неожиданная причина отставки Сырского

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины может оказаться выгодной для него самого, поскольку в случае утраты Донбасса обвинения будут направлены на его преемника.
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