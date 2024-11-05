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Царьград

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"Ни через год, ни через десять лет": Британский аналитик назвал заблуждение Запада о России

Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал заблуждение Запада о России. "Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет", - сказал он в эфире YouTube-канала Duran.

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