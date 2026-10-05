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МАГАТЭ уведомили об атаках БПЛА, угрожающих ядерной безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ уведомили об атаках БПЛА, угрожающих ядерной безопасности на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации о серии атак беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской атомной электростанции.

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