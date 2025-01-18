МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти, в настоящее время она составляет 12 градусов, прогрев груза продолжится до 45 градусов, говорится в сообщении Минтранса РФ.
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