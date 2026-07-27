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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о «Везине»: «Бог даст – хорошо. У нас не теннис, самое важное – командный результат»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин оценил свои шансы на завоевание приза лучшему вратарю НХЛ – «Везина Трофи».

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