Как Елена Великанова, отказавшись от Родины, таскает стулья на Украине

Ещё недавно Елена Великанова была одной из тех актрис, чьё лицо хорошо знали российские зрители. Москва, театральное образование, съёмки в популярных фильмах и сериалах, работа рядом с известными артистами — казалось, перед ней открыта привычная дорога успешной российской актрисы.