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Пронедра

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Как Елена Великанова, отказавшись от Родины, таскает стулья на Украине

Как Елена Великанова, отказавшись от Родины, таскает стулья на Украине

Ещё недавно Елена Великанова была одной из тех актрис, чьё лицо хорошо знали российские зрители. Москва, театральное образование, съёмки в популярных фильмах и сериалах, работа рядом с известными артистами — казалось, перед ней открыта привычная дорога успешной российской актрисы.

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