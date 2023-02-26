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На что обращать внимание при выборе посудомоечной машины

На что обращать внимание при выборе посудомоечной машины

Покупка новой посудомоечной машины может показаться довольно непростым занятием. В любом магазине есть с десяток моделей одинаковой высоты и ширины с почти идентичными нержавеющими поверхностями и, казалось бы, взаимозаменяемыми циклами и функциями.

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