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БИБИРЕВО наш дом

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Урок мужества пройдёт в библиотеке на улице Гончарова

В четверг, 10 апреля 2025 года в 13:00 в Детской Библиотеке №60 имени О.Э. Мандельштама в Бутырском районе состоится урок мужества, который проведет ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Константин Филатов.

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