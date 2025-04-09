Урок мужества пройдёт в библиотеке на улице Гончарова

В четверг, 10 апреля 2025 года в 13:00 в Детской Библиотеке №60 имени О.Э. Мандельштама в Бутырском районе состоится урок мужества, который проведет ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Константин Филатов.