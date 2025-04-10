В школах и гимназиях города Бобруйска состоялись церемонии чествования победителей заключительного этапа республиканской олим...

В школах и гимназиях города Бобруйска состоялись церемонии чествования победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметамВ учреждениях общего среднего образования города состоялись церемонии чествования победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам????С поздравлениями и пожеланиями да .