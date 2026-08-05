autosprot.com
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

21 подписчик

Николай Грязин: Главная цель — попасть в основной чемпионат мира, в Rally1

Auto HebdoРоссийский раллист Николай Грязин, выступающий в составе заводской командой Lancia Corse HF в чемпионате мира по ралли WRC2 за рулём Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, рассказал о желании попасть в топовый класс WRC.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии