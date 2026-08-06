Новорождённых немецких тараканов знакомят с семьёй через поедание общих фекалий

Новорождённые немецкие тараканы появляются на свет без кишечного микробиома. Чтобы заселить организм нужными бактериями и научиться отличать своих от чужих, они поедают фекалии из общей кучи своей колонии, выяснили учёные Университета штата Северная Каролина.