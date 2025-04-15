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Европе пришлось отказаться от фонда помощи Украине

Европе пришлось отказаться от фонда помощи Украине

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас не сумела реализовать свой план по созданию фонда в 40 миллиардов евро для Украины.

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