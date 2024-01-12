FAW пообещал россиянам несколько новинок в 2024 году

Компания FAW озвучила планы по расширению модельного ряда в России. С учетом сразу нескольких новых автомобилей, которые марка рассчитывает представить в 2024 году, продажи бренда должны достигнуть отметки в 20 000 машин.
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