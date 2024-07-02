«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев (председатель Центрального духовного управления мусульман Дагестана, шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, обладающий почётным статусом "Хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда") объявил о скором запрете никаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии