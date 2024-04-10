Сухую траву сегодня будут жечь в Свердловском округе Иркутска

Сухую траву 10 апреля отожгут в Свердловском округе Иркутска. В отжигах участвуют сотрудники МКУ «Безопасный город», первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, а также отдела надзорной деятельности и профилактической работы мэрии, сообщили в администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии