Сухую траву сегодня будут жечь в Свердловском округе Иркутска

Сухую траву 10 апреля отожгут в Свердловском округе Иркутска. В отжигах участвуют сотрудники МКУ «Безопасный город», первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, а также отдела надзорной деятельности и профилактической работы мэрии, сообщили в администрации.