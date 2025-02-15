"Отошла от наших общих ценностей": Вэнс разгромил Европу в Мюнхене

Все разговоры о прекращении войны заканчиваются веским словом СДЕЛКА. Цена очень велика. Жизни наших детей. Это мало кого волнует.

ВМ

Владимир Моргунов

Геропейцы ожидали другого: однополые браки это круто, парады педерастов это очень дерьмократично, засилие эмигрантов-широко открытые ворота, так тетка Меркель присоветовала. У Гейропы есть чему поучиться.. Ан нет, Гейропа сегодня-ЭТО ГОЛАЯ ЖОПА И ГОЛУБЫЕ НАЧАЛЬНИКИ НАД НЕЙ !!! БАРАХТАЙТЕСЬ САМИ В СВОЕМ ДЕРЬМЕ, АМЕРИКЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ !!! ВЫДАЛ БОРОДАТЫЙ ЗАМ ТРАМПА ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО...