Заноза
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Заноза

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"Отошла от наших общих ценностей": Вэнс разгромил Европу в Мюнхене

"Отошла от наших общих ценностей": Вэнс разгромил Европу в Мюнхене

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Комментарии
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н
надежда
Все разговоры о прекращении войны заканчиваются веским словом СДЕЛКА. Цена очень велика. Жизни наших детей. Это мало кого волнует.
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22 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Геропейцы ожидали другого: однополые браки это круто, парады педерастов это очень дерьмократично, засилие эмигрантов-широко открытые ворота, так тетка Меркель присоветовала. У Гейропы есть чему поучиться.. Ан нет, Гейропа сегодня-ЭТО ГОЛАЯ ЖОПА И ГОЛУБЫЕ НАЧАЛЬНИКИ НАД НЕЙ !!! БАРАХТАЙТЕСЬ САМИ В СВОЕМ ДЕРЬМЕ, АМЕРИКЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ !!! ВЫДАЛ БОРОДАТЫЙ ЗАМ ТРАМПА ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО...
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20 час.
Eduard
Какие ценности,это общие слова,понимайте их как хотите!
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12 час.
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