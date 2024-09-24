YouTube объявил о внедрении нового типа рекламы

Американский видеохостинг планирует запускать рекламу во время постановки просмотра на паузу. Разработчики начали тестировать новый формат в 2023 году, хотя впервые инсайдеры начали говорить о нем еще в 2018-м.
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