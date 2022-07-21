В Кузбассе посетителей музея-заповедника покрестят в реке

В субботу, 23 июля, на территории музея-заповедника “Томская Писаница” в Яшкинском районе по благословению Преосвященного епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия пройдёт традиционное миссионерское крещение всех желающих в водах реки Томь.