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Обзор сортов вкусных томатов с фиолетовыми нотками

Обзор сортов вкусных томатов с фиолетовыми нотками

﻿﻿Пурпурные сорта томатов сейчас чрезвычайно популярны в Европе. Эти помидоры содержат уникальные вещества антоцианы, которые очищают организм от свободных радикалов, являются профилактическим средством от онкологии, атеросклероза и интоксикаций.

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