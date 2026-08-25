Ивановскую область ночью 26 августа охватила беспилотная опасность

Опасность распространилась на всю Ивановскую область после полуночи, экстренное оповещение поступило от РСЧСВскоре после полуночи 26 августа всю территорию Ивановской области снова охватила беспилотная опасность.
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