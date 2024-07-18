Боец ММА Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково

ММА боец Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково, как сообщает Mash. По данным источника, конфликт возник после того, как мужчина с семьей якобы заблокировал проход спортсмену и его друзьям на специальной дорожке для VIP-пассажиров.