Боец ММА Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково

ММА боец Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково, как сообщает Mash. По данным источника, конфликт возник после того, как мужчина с семьей якобы заблокировал проход спортсмену и его друзьям на специальной дорожке для VIP-пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии