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Трамп заявил, что при бывшем главе ФБР многие американцы были под угрозой

Трамп заявил, что при бывшем главе ФБР многие американцы были под угрозой

Многие невинные американцы находились под угрозой уничтожения от Федерального бюро расследования под руководством ушедшего в отставку Кристофера Рэя, заявил новый президент США Дональд Трамп 11 декабря на встрече с журналистами.

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