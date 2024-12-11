Трамп заявил, что при бывшем главе ФБР многие американцы были под угрозой

Многие невинные американцы находились под угрозой уничтожения от Федерального бюро расследования под руководством ушедшего в отставку Кристофера Рэя, заявил новый президент США Дональд Трамп 11 декабря на встрече с журналистами.
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