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Хакнем

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Только идиоты не понимают КТО состряпал эту статейку. Слава Богу таких в России немного, и на ципсятину с либерастней...Большая вода унес...
  • Марина Фролова
    Да не хотят они детей... Эти хотя бы поженились. Многие и семей не создают от " нищеты".. Квартира- машина- дача- отп...Недоступная роско...
  • Людмила Абрамова
    ужас..воруют по полной..не как не нажрутся,скоро срать деньгами будут ..все мало..бедная Россия,бедные обычные людиБольшая вода унес...

Недоступная роскошь материнства: история одной российской семьи

Недоступная роскошь материнства: история одной российской семьи

В нашем канале мы периодически освещаем реальные проблемы граждан в разных сферах жизни в России. Люди сами рассказывают свои истории и мы их выборочно публикуем.

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Комментарии
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Надежда Минаева
Есть поговорка: если не будете кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это правильно! НО, если не &quot;кормить&quot; и защищать свое население, то будете кормить чужое. А своего населения не будет! И страны не будет! Понимают ли это в правительстве?
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14 час.
Марина Фролова
Да не хотят они детей... Эти хотя бы поженились. Многие и семей не создают от &quot; нищеты&quot;.. Квартира- машина- дача- отпуск в Эмиратах- какие дети без самого необходимого???
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7 час.

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