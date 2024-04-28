Недоступная роскошь материнства: история одной российской семьи

Надежда Минаева

Есть поговорка: если не будете кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это правильно! НО, если не "кормить" и защищать свое население, то будете кормить чужое. А своего населения не будет! И страны не будет! Понимают ли это в правительстве?