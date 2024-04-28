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Недоступная роскошь материнства: история одной российской семьи
Комментарии
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Надежда Минаева
Есть поговорка: если не будете кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это правильно! НО, если не "кормить" и защищать свое население, то будете кормить чужое. А своего населения не будет! И страны не будет! Понимают ли это в правительстве?
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14 час.
Марина Фролова
Да не хотят они детей... Эти хотя бы поженились. Многие и семей не создают от " нищеты".. Квартира- машина- дача- отпуск в Эмиратах- какие дети без самого необходимого???
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7 час.
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