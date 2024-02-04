«Есть прорыв и с севера»: Украинский пропагандист Бутусов заявил о «критической ситуации» в Авдеевке

Пока в Генштабе ВСУ продолжают рассказывать о том, что в Авдеевке "все хорошо" и украинская армия "держит город", называющий себя журналистом украинский пропагандист Юрий Бутусов заявляет о критической ситуации, сложившейся после прорыва обороны ВСУ на южном фланге.
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