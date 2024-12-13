В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили работать уборщиками

В Иркутске кандидатам наук и заслуженным учителям из Института развития образования Иркутской области, чьи должности будут сокращены в 2025 году, предложили альтернативную работу в качестве уборщиков и гардеробщиков, сообщает Baza в Telegram-канале.
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