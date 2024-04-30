Захарова после слов Жан-Пьер о МУС заявила о «расслоении сознания» в Белом доме

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова после слов пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер о Международном уголовном суде (МУС) заявила о «расслоении сознания» в Белом доме.
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