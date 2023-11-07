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Уролог Смерницкий: рубка дров поможет предотвратить импотенцию

Уролог Смерницкий: рубка дров поможет предотвратить импотенцию

Стресс, недосып, лишний вес и вредные привычки снижают мужскую потенцию. Врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смерницкий рассказал «Российской газете» как повысить либидо без таблеток.

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