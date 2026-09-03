МИД Китая призвал США прекратить обсуждения совместного использования ядерного оружия

В заявлении, распространённом дипломатическим ведомством, подчёркивается, что обладающие ядерным потенциалом США не несут особой ответственности за сохранение глобальной стратегической стабильности.
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