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Регионы России

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МИД Китая призвал США прекратить обсуждения совместного использования ядерного оружия

МИД Китая призвал США прекратить обсуждения совместного использования ядерного оружия

В заявлении, распространённом дипломатическим ведомством, подчёркивается, что обладающие ядерным потенциалом США не несут особой ответственности за сохранение глобальной стратегической стабильности.

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