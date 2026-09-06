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Аргументы и Факты

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Премьер Саксонии-Анхальт признал поражение ХДС и поздравил АдГ с победой

Премьер Саксонии-Анхальт признал поражение ХДС и поздравил АдГ с победой

Действующий премьер-министр земли Саксония-Анхальт и кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Свен Шульце признал поражение своей партии на региональных выборах и поздравил победителя — партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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