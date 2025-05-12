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Пятибратов о вылете «Факела» из РПЛ: «Надо дать Шалимову спокойно работать и построить команду к следующему сезону. Он увидел, с кем ему можно идти дальше»

Пятибратов о вылете «Факела» из РПЛ: «Надо дать Шалимову спокойно работать и построить команду к следующему сезону. Он увидел, с кем ему можно идти дальше»

В воскресенье воронежцы проиграли «Локомотиву» (0:1) и лишились шансов остаться в Мир РПЛ. «Думаю, надо дать Шалимову возможность спокойно работать и построить команду к следующему сезону.

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