Пора взрослеть: Муцениеце решила отправить малолетних детей на заработки

Актриса Агата Муцениеце, которая недовольна размером алиментов на двоих детей от бывшего супруга Павла Прилучного, в ожидании судебного решения надумала отправить наследников на самостоятельные заработки.
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