Гэри Пэйтон назвал лучшую пятерку из тех, с кем он играл

«Я поставлю Кобе (Брайанта) на «двойку», Шона (Кемпа) на «тройку», Карла Мэлоуна на «четверку» и Шака (Шакила О′Нила) на «пятерку»… Я играл с Д-Уэйдом (Дуэйном Уэйдом), но не могу убрать Кобе, не могу.