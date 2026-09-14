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Царьград

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Фитнес-тренер избил водителя маршрутки в Омске из-за спора о карте

Фитнес-тренер избил водителя маршрутки в Омске из-за спора о карте

В Омске фитнес-тренер, ранее судимый за наркоторговлю, избил водителя маршрутного такси после отказа принять льготную карту без документов.

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