В App Store нашли более 200 «детских» приложений, опасных для детей

Недавнее исследование, проведенное детскими организациями Heat Initiative и ParentsTogether Action, обнаружило свыше 200 приложений в Apple App Store, которые, несмотря на пометку “подходит для детей”, содержат потенциально опасный контент.
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