Эксперты объяснили, чем грозит миру остановка нефтепровода «Восток – Запад»

Остановка нефтепровода «Восток – Запад» бьет не только по саудовским поставкам. Эта труба выводила нефть к Янбу на Красном море в обход Ормузского пролива – то есть была главной страховкой рынка на случай проблем в Персидском заливе.
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