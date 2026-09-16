Погиб генерал Антон Грунис. Что известно о смерти на СВО Героя России

Трагедия произошла через две недели после получения Грунисом медали Героя России.Герой России, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис погиб в зоне СВО.
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