Российские военные отряды освободили село Старица от Вооруженных сил Украины. Оно стало уже 13-ым по счету населенным пунктом, который освободили Вооруженные Силы Российской Федерации в Харьковской области за время создания там санитарной зоны.
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