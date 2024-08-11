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Спички - не игрушка

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    А воплей потом будет... "мало повесили"... ""дядя Турал защитил"..."Они намного циви...
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В Японии заявили, что США должны извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

В Японии заявили, что США должны извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Правительство Японии должно добиваться от США извинений перед народом страны за атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки.

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