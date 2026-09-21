Жительница Дедовска родила 17-го ребёнка в Красногорске

В Красногорске 44-летняя жительница Дедовска родила сына Филиппа весом 4 кг 540 г и ростом 56 см, ставшего её семнадцатым ребёнком.
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