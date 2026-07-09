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«Спартак» близок к продлению контракта с Барко, сообщил Кахигао

Спортивный директор «Спартака»  Франсис Кахигао высказался о будущем полузащитника  Эсекиэля Барко .

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