США вводят визовые ограничения в отношении Грузии

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о масштабном пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией, а также заявил, что Вашингтон переходит к политике по введению визовых ограничений в отношении представителей грузинской власти.
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