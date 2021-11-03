Российские блогеры ради денег и «славы» готовы на все. Лайки и просмотры заменили им совесть

- Ну, сколько же можно? – негодовал я. - До каких пор им все будет сходить с рук? В такое состояние меня привела новость об очередной «блогерше», которая вчера проводила фотосессию на фоне Московского Кремля - символа России.
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