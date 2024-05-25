Стало известно о планах ХАМАС устроить теракты в ФРГ еще до атаки на Израиль

Die Welt: ХАМАС планировало теракты в Германии еще до атаки на Израиль 7 октября Сторонники радикального палестинского движения ХАМАС в начале 2023 года, задолго до атаки на Израиль 7 октября, планировали теракты на территории Германии, стало известно изданию Die Welt.