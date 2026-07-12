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Русская весна

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США нанесли удары по Ирану — остров Кешм покрывается дымом (ФОТО, ВИДЕО)

США нанесли удары по Ирану — остров Кешм покрывается дымом (ФОТО, ВИДЕО)

США наносят удары по иранскому острову Кешм. Атакованы ракетные системы Ирана, системы ПВО, а также катера КСИР в нескольких местах вокруг Ормузского пролива.

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