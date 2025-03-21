Война намеков: между Россией и Великобританией происходит обмен случайностями

Война намеков: между Россией и Великобританией происходит обмен случайностямиВ инфопространстве всплыло сразу несколько новостей, между собой не связанных, но касающихся России, Великобритании и нашей многовековой дружбы.
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