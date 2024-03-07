Путин: США «выпустили джинна из бутылки» своими операциями без разрешения СБ ООН

В ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин заявил, что США сами выпустил джинна из бутылки, когда решили действовать в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и ряде других случаях.
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